Come usare la spugna di luffa naturale (Di venerdì 31 luglio 2020) Se stai cercando accessori per prenderti cura della tua bellezza e allo stesso tempo non vuoi perdere di vista il rispetto per l’ambiente, continua a leggere: oggi ti parliamo della spugna di luffa, una fantastica soluzione naturale ed ecologica, non solo per detergere la pelle ma anche per un delicato effetto esfoliante su tutto il corpo, adatto anche alle pelli sensibili. A questo punto ti starai chiedendo cos’è la luffa: si tratta di un vegetale, un vero e proprio ortaggio simile ad una zucchina, che appartiene alla sua stessa famiglia, quella delle cucurbitacee. Questo ortaggio dalle origini orientali è anche commestibile, in particolare quando i frutti sono acerbi, ma è quando raggiunge la maturazione che viene fatto essiccare e utilizzato per ricavare una spugna ... Leggi su dilei

simonebaldelli : Vi propongo di usare questo signore come testimonial della campagna #iovotono al #Referendum del 20 e 21 settembre… - rubio_chef : @matteosalvinimi Ed dopo aver passato la mattinata a studiare la migliore mossa per risvegliare la sindrome da croc… - Einaudieditore : «Continuiamo narcisisticamente a usare la natura come specchio. Cosa che non solo è errata (e pericolosa visto quan… - anari56 : @marialetiziama9 Stanno pensando a come usare i soldi che arriveranno (se arriveranno)e che dovremmo restituire cari e salati - aiemPrimitivo : RT @rubio_chef: @matteosalvinimi Ed dopo aver passato la mattinata a studiare la migliore mossa per risvegliare la sindrome da crocerossina… -

Ultime Notizie dalla rete : Come usare Come sbiancare il bucato senza usare la candeggina Proiezioni di Borsa iPhone 12 in ritardo di 1 mese: nuovi indizi da Qualcomm e una conferma da Apple

I più recenti risultati finanziari di Qualcomm forniscono informazioni, per quanto non ufficiali, sul possibile ritardo di commercializzazione della prossima generazione di smartphone iPhone di Apple.

METEO. USA, l'uragano ISAIAS punta le East Coast. Allerta dalle Bahamas al Maine

Proprio in queste ore Isaias si è potenziato passando da tempesta tropicale a uragano di categoria 1, dopo essere appena transitato su Porto Rico, Haiti e Repubblica Dominicana. Al momento si trova al ...

