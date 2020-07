Come pulire le orecchie dei bambini: ecco alcune regole da seguire (Di venerdì 31 luglio 2020) pulire le orecchie dei bambini prevede una serie di regole da seguire e soprattutto errori da non commettere per non compromettere il canale uditivo. Molti genitori si chiedono Come bisogna procedere per pulire le orecchie dei bambini. Capita infatti spesso, specie con i neonati, di trovarsi in difficoltà e di non sapere Come muoversi per … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Pulire outfit sportivo | come pulire outfit sportivo | capi sportivi lavaggio

Giappone, automazione anti Covid: come i robot migliorano la vita umana

Come in altri paesi, poi, le restrizioni dovute al Covid hanno ... i robot si sono rivelati perfetti per prendersi cura dei pazienti infetti e pulire gli ambienti contaminati, riducendo i rischi per ...

Come cambia la scuola a settembre: i banchi, gli orari, la mensa, i bagni, la ricreazione

Ci sarà un medico per ogni scuola e tutte le mattine, prima di entrare in classe, la maestra si farà misurare la febbre. Nel nuovo regolamento sulla sicurezza anti-Covid per il rientro a settembre, in ...

