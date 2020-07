Cacciari: «I giudici assolveranno Salvini, i Cinquestelle sono stati indecenti» (Di venerdì 31 luglio 2020) «I “complici” del fatto hanno votato per mandare Salvini a processo, mi sembra al di là di ogni decenza». A dirlo all’AdnKronos è Massimo Cacciari, commentando il sì del Senato all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega per il caso Open Arms. «Può anche darsi che Salvini se la sia chiamata. Ma a prescindere da ciò, era evidente che sarebbe finita così». Cacciari: «La vicenda ha dell’incredibile» «Però, ripeto», incalza Cacciari, «al di là di ogni considerazione su Salvini, per il quale non nutro certo alcuna simpatia, mi pare abbastanza indecente e incredibile che i suoi primi collaboratori al governo, a distanza di un ... Leggi su secoloditalia

