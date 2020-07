Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane al falò di confronto: 'Ti amo ma mi fai schifo' (Di venerdì 31 luglio 2020) Non sono bastate le scuse di Pietro Delle Pian e e neppure il fatto che si sia inginocchiato di fronte alla sua compagna. Antonella Elia non è riuscita a perdonarlo e al falò di confronto ha deciso di ... Leggi su tgcom24.mediaset

trash_italiano : ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - stazzitta : TI AMO MA MI FAI SCHIFO. La sintesi di Antonella Elia, ho solo applausi. #TemptationIsland - trash_italiano : Spero che Antonella Elia si prenda il tempo per fare la scelta più giusta. E con tempo intendo queste poche settima… - lindanapoli_ : RT @trash_italiano: ANTONELLA ELIA CHE LO LASCIA PER LA SECONDA VOLTAAAAAAAAAAAA VOLIAMOOOOOOOOOOOO #TemptationIsland - lodevodire : #TempationIsland Antonella Elia è la prova certa che una donna accetta qualsiasi parola offensiva se dentro di sé… -