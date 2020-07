Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 11:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE PERMANGONO CODE PER 3 KM TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma. CI SPOSTIAMO SULLA A24 Roma TERAMO, PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI, CI SONO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RICORDIAMO CHE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSI GLI SVINCOLI DI TOGLIATTI E FIORENTINI IN ENTRATA VERSO IL RACCORDO E IN USCITA PROVENENDO DALLA TANGENZIALE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TOR CERVARA. ANDIAMO SULLA FLAMINIA, SEMPRE PER LAVORI, IN QUESTO CASO A CURA DI ... Leggi su romadailynews

