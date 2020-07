ULTIM’ORA – Senato autorizza processo a Salvini: 149 voti favorevoli, 141 contrari (Di giovedì 30 luglio 2020) L’aula del Senato ha dato il via libera all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Open Arms, la nave della Ong bloccata in mare per 19 giorni nell’agosto 2019, quando era ministro dell’Interno. La relazione della giunta, contraria all’autorizzazione, è stata bocciata con 149 voti contrari, 141 favorevoli e un astenuto. Il leader della Lega dunque dovrà essere processato. Leggi su sportface

fanpage : Ultim'ora Dal Senato arriva il via libera alla proroga dello #statodiemergenza - sherpa810 : RT @mamelettrico: @AlbertoBagnai Ultim'ora 18.20 Open Arms, Senato autorizza il processo a Salvini #iostoconSalvini - barbara22950854 : RT @mamelettrico: @AlbertoBagnai Ultim'ora 18.20 Open Arms, Senato autorizza il processo a Salvini #iostoconSalvini - GiuliaTamagnin1 : RT @mamelettrico: @AlbertoBagnai Ultim'ora 18.20 Open Arms, Senato autorizza il processo a Salvini #iostoconSalvini - AlexTheMod : RT @AnnaLeonardi1: ?? +++ ULTIM'ORA +++ ?? #Salvini sarà processato per sequestro di persona: il Senato dà il via libera. Bacioni CapitOne.… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM’ORA Senato «Così si va a sbattere»: Di Maio preoccupato dalle tensioni Pd-Conte Corriere della Sera