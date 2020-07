Tutto sul contratto di lavoro a chiamata (Di giovedì 30 luglio 2020) Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call in inglese) permette al datore di lavoro di servirsi all’occorrenza dell’attività del lavoratore, in quanto la frequenza delle prestazioni a lui richieste non è predeterminabile. In genere vengono assunti con questa tipologia contrattuale lavoratori del mondo dello spettacolo, centralinisti, guardiani e receptionist. Lavori che si prevede vengano effettuati soltanto a chiamata dunque. Il Decreto Legislativo n.81 del 2015 perfeziona le forme, introdotte già nel 2003, in cui questa tipologia contrattuale può essere attivata, la sua durata nonché le modalità di retribuzione e di licenziamento. Al solo fine di dimostrare l’effettiva esistenza di un tale contratto, esso ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sul Gabriele Salvatores compie 70 anni, tutto sul regista che ama le sfide Giornale di Sicilia TAVAZZANO La via Emilia è sommersa dai sacchi di spazzatura

“Divieto di abbandono e deposito temporaneo di rifiuti. Area videosorvegliata, i trasgressori saranno puniti a norma di legge”. Questo recita il cartello presente lungo la via Emilia a Tavazzano, nell ...

Comitato Facciamo Eco, "Il sindaco Mangialardi si è svegliato solo ora sull’Ospedale"

3' di lettura Senigallia 30/07/2020 - C’è voluta la paura pre-elettorale di perdere il consenso per indurre il primo cittadino a voltare lo sguardo al destino dell’Ospedale pubblico, di cui sarebbe su ...

