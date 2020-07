Strage di Bologna, intercettazione di Carlo Maria Maggi: «Ustica andava dimenticata» (Di giovedì 30 luglio 2020) «Sì sicuramente… sono stati loro». E loro sono Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, condannati all’ergastolo perché esecutori materiali della Strage di Bologna, di cui il 2 agosto ricorre il 40esimo anniversario. A parlare è Carlo Maria Maggi, terrorista appartenente al gruppo neofascista Ordine Nuovo, condannato in appello nel 2015 con l’accusa di essere il mandante dell’attentato di piazza della Loggia a Brescia, morto a dicembre del 2018. Dichiarazioni emerse da un’intercettazione ambientale in casa di Maggi ora agli atti dell’inchiesta della Procura generale. Era la sera del 18 gennaio 1996: in sottofondo, come riporta ‘Repubblica’, la tv trasmetteva notizie su ... Leggi su urbanpost

