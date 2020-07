Rinnovi Napoli, sono quattro le firme ormai prossime. Elmas inizia a trattare, sorpresa Hysaj (Di giovedì 30 luglio 2020) In casa Napoli si lavora anche ai Rinnovi. quattro i giocatori che hanno quasi concluso la pratica, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta di Zielinski e Maksimovic, ma anche Di Lorenzo e Mario Rui. Per questi ultimi due la firma dovrebbe arrivare entro il 10 agosto. Ma anche Elmas ha iniziato a discutere del suo prolungamento con il club. E, a sorpresa, anche Hysaj. “Il progetto è anche altro, un mercato «invisibile» e non certo secondario che esiste: per guardare avanti, e in lontananza, bisogna investire con lungimiranza e in prospettiva e i Rinnovi rappresentano una voce centrale di questa estate. Zielinski ha (quasi) fatto, Maksimovic anche; Di Lorenzo e Mario Rui potrebbero farlo entro la prima decade di agosto; ... Leggi su ilnapolista

napolista : Rinnovi Napoli, sono quattro le firme ormai prossime. Elmas inizia a trattare, sorpresa Hysaj Sul CorSport. Il prol… - DLiterno : @juventusfc gestionedellajuventus. blogspot. com il blog di appassionati juventini DENUNCIA Agnelli alla magistrat… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, quasi pronti i rinnovi di quattro azzurri, si tratta anche con Elmas ed Hysaj - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, quasi pronti i rinnovi di quattro azzurri, si tratta anche con Elmas ed Hysaj - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, quasi pronti i rinnovi di quattro azzurri, si tratta anche con Elmas ed Hysaj -