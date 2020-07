Ogs e Units: nei campioni marini niente Covid-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel mare il Covid non c’è: Ogs e Università di Trieste hanno fatto i tamponi. Analizzati i campioni prelevati in cinque località Lignano (Udine) Grado-Marano, Barcola e Filtri-Aurisina a Trieste, e il centro del Golfo di Trieste. Sono in cinque punti in cui sono stati prelevati i campioni di mare per essere analizzate alla ricerca di eventuale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

