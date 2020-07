Napoli, Milik sotto accusa. I tifosi: "Per fortuna arriva Osimhen!" (Di giovedì 30 luglio 2020) La sconfitta del Napoli in casa dell'Inter nella penultima giornata di campionato ha lasciato qualche strascico in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona. Su un giocatore in particolare. Quell'Arkadiusz Milik ormai ai titoli di coda con la maglia dei partenopei. L'attaccante polacco dalle polveri bagnate, anzi, proprio zuppe, ha subito anche la reprimenda di mister Gattuso, che dopo la gara di San Siro ha candidamente ammesso la sua brutta prestazione. Ma prima del tecnico il suo... Leggi su 90min

