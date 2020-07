Migranti, a Udine la giunta leghista nel mirino per l’ex caserma trasformata in “zona rossa” per la quarantena. Il Carroccio attaccò il sindaco di centrosinistra quando decise di usarla per l’accoglienza (Di giovedì 30 luglio 2020) Di una cosa all’attuale amministrazione comunale di Udine a trazione leghista bisogna dar merito: essere riuscita a mettere d’accordo l’opposizione di sinistra e gli ex alleati dell’estrema destra che sono stati depennati dal consiglio comunale. L’ultimo terreno di scontro (o d’incontro), è l’uso dell’ex caserma Cavarzerani, alle porte del centro cittadino, oggi gigantesco centro di accoglienza dove vengono portate tutte le persone in ingresso in regione dalla rotta balcanica: oggi è al centro del dibattito per la decisione del sindaco Pietro Fontanini – su richiesta del governatore Massimiliano Fedriga – di istituire una “zona rossa” che impedisca ai richiedenti asilo di uscirne, causa Covid. La storia della Cavarzerani inizia qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Udine Udine, rintracciata una cinquantina di migranti Il Friuli Rintracciati a Udine e Manzano 60 migranti da Pakistan e Afghanistan

Una sessantina di persone, migranti da Pakistan e Afghanistan, entrate in Italia dalla rotta balcanica, sono state rintracciate nelle ultime ore in varie zone della provincia di Udine, nei pressi del ...

Ancora immigrati: nella notte altri 57 bloccati tra Udine e il Manzanese

Attorno alle 3.30 un gruppo di stranieri, 28 persone, è stato individuato a Udine lungo viale Palmanova, all'altezza del Bowling. Attorno alle 6 agenti della Questura hanno individuato un altro gruppo ...

Una sessantina di persone, migranti da Pakistan e Afghanistan, entrate in Italia dalla rotta balcanica, sono state rintracciate nelle ultime ore in varie zone della provincia di Udine, nei pressi del ...Attorno alle 3.30 un gruppo di stranieri, 28 persone, è stato individuato a Udine lungo viale Palmanova, all'altezza del Bowling. Attorno alle 6 agenti della Questura hanno individuato un altro gruppo ...