Mertens: “Immobile è fortissimo, ma spero che non batta il record di Higuain” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, che sarà trasmessa integralmente domani. Di seguito, un estratto sulla partita con la Lazio di sabato sera, a proposito di Ciro Immobile. Non è solo quest’anno, sono già diverse stagioni che fa bene. È un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così. L'articolo Mertens: “Immobile è fortissimo, ma spero che non batta il record di Higuain” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

