Mattarella e il cardinale Zuppi chiedono verità sui mandanti (Di giovedì 30 luglio 2020) «Ribadire la sollecitazione a sviluppare ogni impegno per la verità con ogni elemento che possa contribuire a raggiungerla pienamente». Al di là del linguaggio ufficiale, sono fin troppo chiare le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sceglie di pronunciare alla vigilia del quarantesimo anniversario della strage della Stazione di Bologna. L’invito è prima di tutto perché non ci fermi nella ricerca dei mandanti. È A BOLOGNA, all’interno della sala d’aspetto dove esplose la bomba che uccise 85 persone … Continua L'articolo Mattarella e il cardinale Zuppi chiedono verità sui mandanti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

RaiNews : Quirinale, #Mattarella a #Bologna per le stragi di Ustica e del 2 agosto 1980. Il cardinale Zuppi: 'Mandanti stragi… - Avvenire_Nei : Il testo integrale dell'omelia del cardinale #Zuppi alla Messa di suffragio per le vittime di #Bologna e #Ustica, a… - EArcolao : RT @Avvenire_Nei: Il testo integrale dell'omelia del cardinale #Zuppi alla Messa di suffragio per le vittime di #Bologna e #Ustica, alla pr… - napolaris_ : RT @luisaloffredo28: #StragediBologna, #Mattarella: 'Serve maggiore impegno per arrivare alla piena verità'. Cardinale #Zuppi: 'Basta prote… - FilippoCarmigna : Strage di Bologna, Mattarella: “Serve maggiore impegno per arrivare alla piena verità”. Cardinale Zuppi: “Basta pro… -