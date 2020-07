Mario Paciolla, anche io temo un nuovo caso Regeni (Di giovedì 30 luglio 2020) Una cosa è fuori di dubbio: per me Mario Paciolla, il giovane napoletano trovato morto in Colombia lo scorso 15 luglio nella sua casa di San Vicente del Caguan, è stato assassinato. Tutte le testimonianze raccolte tra i colleghi, gli amici e i parenti del giovane concordano infatti nel ritenere sprovvista di ogni credibilità la tesi del suicidio, che pure talune fonti giudiziarie colombiane hanno fatto circolare subito dopo la morte. Gli ultimi messaggi di Mario alla famiglia parlano chiaro: era preoccupato per qualcosa che gli era accaduto mentre svolgeva la sua funzione di osservatore delle Nazioni Unite sull’attuazione degli accordi di pace tra governo colombiano e Farc in una delle zone più calde e a rischio del Paese, quel Caguan che a suo tempo era stato uno dei punti di forza della guerriglia ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

