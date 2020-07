Inter, Sky: “Primi contatti per Ndombele del Tottenham, agli Spurs piace Skriniar” (Di giovedì 30 luglio 2020) L’asse Tottenham-Inter torna a farsi caldo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter sarebbe Interessata al centrocampista francese Tanguy Ndombele passato agli Spurs, dal Lione, per una cifra pari a sessanta milioni di euro. Il classe 1996 sarebbe un profilo gradito da parte di Antonio Conte per dare quantità e qualità al centrocampo nerazzurro, i nerazzurri vorrebbero impostare l’affare con uno scambio. A Mourinho piace soprattutto Srkiniar, ma occhio anche a Brozovic o Perisic. Sette mesi dopo Eriksen, Inter e Tottenham tornano a fare affari insieme? Leggi su sportface

FcInterNewsit : Sky - Messi, Suning ha le risorse per fare qualsiasi cosa. Solo l'Inter potrebbe portarlo in Italia, ma decide il g… - SkySport : Inter, primi contatti per Ndombele del Tottenham - SkySport : Sanchez-Inter, c'è un nuovo ostacolo - MicheleRovito : RT @SkySport: Inter, primi contatti per Ndombele del Tottenham - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Contatto col Tottenham per Ndombele. Skriniar e Perisic possono r… -