Il valore delle carezze nella consapevolezza di sé (Di giovedì 30 luglio 2020) Il tocco affettivo gioca un ruolo chiave nello sviluppo della salute umana. Riconoscere le sensazioni provenienti dall'interno del nostro corpo è alla base della costruzione del senso di sé. di Luisa Alessio Il senso di appartenenza corporea è una componente fondamentale della consapevolezza di sé. È, per esempio, quello che interviene ogni volta che ci guardiamo allo specchio e sentiamo che l'immagine riflessa corrisponde a ciò che effettivamente proviamo in quella posizione e in (...) - Salute / Salute, Società, , consapevolezza, Relazioni interpersonali Leggi su feedproxy.google

valeriafedeli : Un’immagine di straordinaria forza sul significato del valore dello studio: decine di giovani donne afgane che in p… - Roberto_Fico : Approvata all'unanimità a @Montecitorio la proposta di istituire la Giornata in memoria delle vittime del Covid, un… - Internazionale : Il valore delle lingue. I software traducono per noi. Ma è solo studiando le lingue che conosciamo davvero gli altr… - thonyromano : @iclaudi0 @virginiaraggi Sarebbe ora che funzionassero i servizi ti ricordo che Il valore delle addizionali comunal… - 1BigFabrizio : RT @FurlanAnnamaria: Stasera, #nottexillavoro, siamo a Roma insieme a tante nostre delegate e delegati di tutti i settori economici nel ris… -

Ultime Notizie dalla rete : valore delle Tutte le potenzialità e il valore della Dop e Igp economy Mark Up Piazza Affari in pesante flessione: PIL USA e Germania a picco. FTSE MIB -3,28%

Per l’esercizio 2020 il management prevede “crescita organica delle vendite mid single digit (intorno al 5%, ndr), con un Ebitda adjusted in valore in miglioramento rispetto al 2019”. La guidance è ...

WINDTRE presenta il ‘Disability Hub’

30 luglio 2020 - WINDTRE, da sempre attenta al valore dell’inclusione, ha creato il ‘Disability Hub’, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle ...

Per l’esercizio 2020 il management prevede “crescita organica delle vendite mid single digit (intorno al 5%, ndr), con un Ebitda adjusted in valore in miglioramento rispetto al 2019”. La guidance è ...30 luglio 2020 - WINDTRE, da sempre attenta al valore dell’inclusione, ha creato il ‘Disability Hub’, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle ...