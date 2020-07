Franca Valeri, 100 anni della geniale «Signorina Snob» (Di giovedì 30 luglio 2020) Cento anni. Franca Valeri li festeggia il 31 luglio 2020. Nella sua casa di campagna a Roma, «tra pochissimi»: «I miei cari e qualche amico», ha raccontato alla vigilia al Messaggero. Nata Franca Maria Norsa, a Milano, il 31 luglio del 1920, l’attrice e sceneggiatrice che ha dato vita a maschere indimenticabili come la sora Cecioni e la signorina Snob nel saldo di una vita così lunga non ha rimpianti («Ho sempre cercato di fare quello che volevo. Per riuscirci però ho lavorato tanto, tantissimo») ma nostalgie sì: «Certo, a questa età». Gli amici, «quelli che non ci sono più, tanti. Uff, ormai sono una lista». E recitare: «Mi piacerebbe ancora. Il palcoscenico è la mancanza più forte». Leggi su vanityfair

