Formula 1, Ricciardo: “Siamo più veloci di Ferrari e McLaren” (Di giovedì 30 luglio 2020) Ricciardo sulla stagione di Formula 1: “Non siamo lontani dalla top five. La Racing Point è nel mirino”. ROMA – Un inizio di stagione di Formula 1 positivo per la Renault secondo Daniel Ricciardo: “Non siamo lontani dalle prime cinque posizioni – ha ammesso il pilota australiano citato dal Corriere dello Sport – attualmente abbiamo un ritmo maggiore di Ferrari e McLaren e non siamo lontani dalla Racing Point. L’unica più forte è la Mercedes“. E Silverstone è alle porte: “I miglioramenti sono sempre positivi. La prossima pista è molto veloce, soprattutto nelle curve. Un circuito che metterà alla prova la nostra ala anteriore“. “Siamo tutti lì” Il buon inizio di stagione ... Leggi su newsmondo

