Fitarco: rinnovo tesseramento e affiliazione società gratis nel 2021 (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La federazione italiana tiro con l'arco si schiera al fianco di tutti i suoi arcieri. Dall'attività di alto livello a quella di base, nessuno può essere lasciato solo ad affrontare l'incerto futuro del post lockdown. “Dopo aver riaperto il 25 maggio le nostre società, appena è stato possibile abbiamo fatto ripartire anche l'attività agonistica ideando un protocollo con tutte le norme igienico-sanitarie per far tirare in sicurezza i nostri arcieri – ha dichiarato il presidente Fitarco Mario Scarzella -. Questa prova è riuscita alla perfezione visto che sono state organizzate in tutta italia 38 gare sperimentali che hanno dato gli esiti sperati. Dopo l'apertura dei campi di gara è stato il turno delle Nazionali che nel mese di luglio sono ripartite con i raduni. La Federazione ... Leggi su liberoquotidiano

