Cottarelli su Banchi a Rotelle: Manca Una Strategia Chiara (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Giornale intervista Carlo Cottarelli, economista e ex commissario alla spending review, in merito alle misure per il rientro a scuola, tra cui anche i Banchi a Rotelle. “Ho l’impressione che ogni giorno ne esca una nuova. Non sembra che ci sia una Chiara Strategia. Si fanno i bandi e gli imprenditori dicono che sono produzioni troppo grandi e che non parteciperanno“. Queste le parole di Cottarelli. “Si parla della misurazione della febbre, che dev’essere fatta a casa e non a scuola, però ogni scuola può prendere l’iniziativa. Ma allora che ci sta a fare il ministero se non dà precise istruzioni? Mi sembra tutto un po’ improvvisato” continua l’economista. In ... Leggi su youreduaction

