Coronavirus, i numeri nel mondo: 17 milioni i casi totali (Di giovedì 30 luglio 2020) La pandemia corre veloce, non accenna a placarsi. I casi di Coronavirus nel mondo sono oltre 17 milioni, i decessi 667.000. Lo ha reso noto la Johns Hopkins University, che quotidianamente aggiorna i dati relativi al contagio globale. Secondo l’università sono tre i paesi più colpiti: Stati Uniti, Brasile e India, che proprio nelle ultime 24 ore ha registrato il record di contagi giornaliero. Guidano la triste classifica gli USA con oltre 150.000 decessi. Un numero in continuo aumento. In diversi Stati, infatti, è stato registrato un incremento di contagi e vittime. Stessa cosa a Porto Rico. Negli Stati Uniti la pandemia non accenna a placarsi e la soglia dei 100.000 decessi è stata superata già il 27 maggio scorso. India, mai così tanti contagi Il secondo paese più ... Leggi su italiasera

