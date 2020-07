Commissione Bilancio, Donno si dimette da capogruppo: “M5S penalizzato” (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug (Adnkronos) – “L’esito delle votazioni per il rinnovo degli Uffici di Presidenza delle 14 Commissioni Parlamentari Permanenti, vede il MoVimento 5 Stelle fortemente penalizzato”. Lo scrive Leonardo Donno in una lettera al capogruppo M5s della Camera Davide Crippa in cui comunica le sue dimissioni da capogruppo in Commissione Bilancio “con effetto immediato”.Donno spiega: “Ritengo che tale esito, sia frutto di un mancato/scarso coinvolgimento del gruppo parlamentare, portando avanti una trattativa che doveva e poteva avere un esito diverso. Ho trovato poi veramente discutibile l’imposizione di uno ‘spostamento tattico’ di colleghi che non condividevano alcune scelte. Una brutta pagina per il gruppo ... Leggi su calcioweb.eu

borghi_claudio : Uno vota M5S antisistema per ritrovare che con il suo voto ha aiutato ad eleggere: Gentiloni (PD) Commissario Europ… - SenatoStampa : #OpenSenato. La Commissione Bilancio, mercoledì 29 luglio, ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza: Pres… - stropponi : RT @borghi_claudio: Uno vota M5S antisistema per ritrovare che con il suo voto ha aiutato ad eleggere: Gentiloni (PD) Commissario Europeo G… - Andyphone : RT @Adnkronos: #CommissioneBilancio, #Donno si dimette da capogruppo: '#M5S penalizzato' - robynud1 : RT @borghi_claudio: Uno vota M5S antisistema per ritrovare che con il suo voto ha aiutato ad eleggere: Gentiloni (PD) Commissario Europeo G… -