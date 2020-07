Chievo-Pescara (venerdì,ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 30 luglio 2020) Ultimo turno di Serie B ed è un match ad alta tensione sul doppio binario playoff – playout quello che vede impegnate Chievo e Pescara. La vittoria di Benevento ha rimesso in carreggiata la squadra di Aglietti che adesso ha bisogno di un punto per la sicurezza. I gialloblu entrano dunque in postseason con più una carta a loro favore, e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Lega_B : ??? Termina qui la penultima giornata della #SerieBKT. Vittorie interne di misura per Cittadella, Crotone, Pescara e… - infobetting : Chievo-Pescara (venerdì,ore 21): formazioni, quote, pronostici - Soccerbetfree1 : ??Italia Serie B ??Chievo - Pescara ??31/07 21:00H ?Chievo ??2,00€ ??Betway - pescarasport24 : Chievo-Pescara story (con video) - xemdabanhhd : RT @cadolucky88: Kèo Chievo Verona vs Pescara – 01/08/2020 – Lucky88 #lucky #lucky88 #bongda #bóng_dá #tin_bóng_dá -

Ultime Notizie dalla rete : Chievo Pescara Chievo Pescara: Pucciarelli si è allenato, Aglietti senza Giaccherini Rete8 Anche i biancazzurri in fila per Brugman

di Mauro MalagutiUltimi giorni per sfogliare la margherita per la scelta dell’allenatore, in casa Spal. Corrono ‘allo scoperto’ Eugenio Corini e Pasquale Marino, anche se non è del tutto da escludere ...

Serie B, il programma del prossimo turno (ultima giornata)

Ultimi 90 minuti per il campionato di Serie B. Venerdì 31 luglio si tornerà in campo per la 38° giornata, l’ultima prima dei play off e play out. Sarà un turno decisivo per decidere le squadre che acc ...

di Mauro MalagutiUltimi giorni per sfogliare la margherita per la scelta dell’allenatore, in casa Spal. Corrono ‘allo scoperto’ Eugenio Corini e Pasquale Marino, anche se non è del tutto da escludere ...Ultimi 90 minuti per il campionato di Serie B. Venerdì 31 luglio si tornerà in campo per la 38° giornata, l’ultima prima dei play off e play out. Sarà un turno decisivo per decidere le squadre che acc ...