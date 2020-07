“Bologna, la storia di una strage”: su Sky lo speciale sulle indagini e i punti ancora oscuri a 40 anni dall’attentato (Di giovedì 30 luglio 2020) Stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Sono le 10.25 quando un boato squarcia l’aria. È l’atto terroristico più grave del dopoguerra: 85 morti e 200 feriti. A 40 anni da quel giorno, da quella valigetta zeppa di esplosivo fatta deflagrare nella sala d’aspetto di seconda classe, ci sono una verità giudiziaria e condanne definitive per gli esecutori materiali dell’attentato e per chi ha depistato le indagini. Ma un punto resta ancora oscuro: i mandanti dell’attentato non sono mai stati individuati con certezza e i parenti delle vittime chiedono ancora giustizia. Parte da qui lo speciale Bologna, la storia di una strage, in onda su Sky Tg24 venerdì 31 luglio alle 21 (in replica sabato 1° agosto alle 14.30 e domenica 2 agosto alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

