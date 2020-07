Berlusconi: 'Maggioranza divisa su tutto, Mes un'occasione da non perdere' (Di giovedì 30 luglio 2020) 'La Maggioranza non è affatto solida, questo credo sia evidente per tutti. Non c'è materia sulla quale siano uniti tranne una: conservare il potere il più a lungo possibile'. Lo afferma Silvio ... Leggi su tgcom24.mediaset

berlusconi : Il senso di responsabilità istituzionale dimostrato da Forza Italia di fronte all’emergenza non prelude ad alcun ca… - pamelabelfanti : @Stupormundi66 Io intendevo.......una volta eliminato mettiamo fuori legge il partito ( Quello della Meloni. leggen… - CupOfPino : #salvini era finito. Ma la maggioranza ha deciso di fargli un regalo ENORME. Noto che i processi con relative vitto… - mesoada : @silviaaaaa28 @oscarfagiolo @ManuelaBellipan @mpiacenonaver1 @jxgiuliano @MauroPelizzoni2 @Che22peace71 @vanabeau R… - zazoomblog : Governo: Berlusconi ‘maggioranza non è solida uniti solo per potere’ - #Governo: #Berlusconi #‘maggioranza -