B&b trasformati in case per il sesso | a Chiaia e al Vomero sconti anti-covid

Napoli – "Stiamo ricevendo continue segnalazioni di operatori e cittadini che indicano possibili casi di induzione alla prostituzione e che si svolgono in appartamenti e abitazioni nel quartiere alto della città di Napoli, ma che interessano anche altre zone come Chiaia, Mergellina, il Vasto e le aree contigue alle maggiori stazioni. Anche strade e condomini importanti non sarebbero esclusi". Questa la denuncia che arriva dall'Abbac, l'Associazione dei B&B, affittacamere case vacanze di Napoli. "E spuntano anche prezzi scontati anti-covid con pacchetto incluso in 70 e 80 euro. Abbiamo inviato le note al comando della Polizia Locale con il quale abbiamo un contatto".

Ultime Notizie dalla rete : B&b trasformati Arbitri di B, Cosenza-Juve Stabia ad Aureliano. Marini per Salernitana-Spezia Corriere dello Sport Serie B: le designazioni arbitrali dell a 38^ giornata

Con una nota ufficiale, la Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la trentottesima giornata della Serie BKT 2019/20, in ...

Ufficializzate le date per la serie B 2020/21

Tra le due opzioni c’è per forza di cose anche quello di serie B, una B che oggi ha ufficializzato le proprie date. Le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione ...

