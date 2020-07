Auto contro camion, terribile incidente all’alba alle porte di Roma: due feriti gravi (Di giovedì 30 luglio 2020) terribile incidente nella mattinata di oggi, 30 luglio, in via Tiberina al km. 10.700, in località Castelnuovo di Porto. Intorno alle ore 5:40 un’Auto e un mezzo pesante si sono violentemente scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nell’urto due persone, che si trovavano a bordo dell’Auto, sono rimaste incastraste nelle lamiere e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con la Squadra 5A di Montelibretti. Le due persone, in gravi condizioni, sono state elitrasportate in codice rosso in ospedale al San Camillo di Roma. Ferite, anche se in maniera meno grave, altre due persone, trasferite in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

EcoAltoMolise : Incidente a Pescara, moto contro auto: grave un 38enne di Agnone - CorriereCitta : Auto contro camion, terribile incidente all’alba alle porte di Roma: due feriti gravi - apavo75 : RT @Scacciavillani: Erano partiti con il Vaffa Dy contro la Kasta corrotta, poi avevano stigmatizzato le auto blu, e i politici ladri. Ma e… - ap_legambiente : RT @ap_legambiente: #Lodi Assemblea in piazza contro nuovo ipermercato tra stazione e centro città: il 25esimo + 2 ipermercati al confine.… - Vivi_con_stile : RT @ap_legambiente: #Lodi Assemblea in piazza contro nuovo ipermercato tra stazione e centro città: il 25esimo + 2 ipermercati al confine.… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro Incidente Crotone, auto contro furgone: Rita muore a 56 anni, ferite le amiche che erano con lei Fanpage.it Auto contro camion, terribile incidente all’alba alle porte di Roma: due feriti gravi

Terribile incidente nella mattinata di oggi, 30 luglio, in via Tiberina al km. 10.700, in località Castelnuovo di Porto. Intorno alle ore 5:40 un’auto e un mezzo pesante si sono violentemente scontrat ...

Corse clandestine in auto: sulla A19 Catania-Palermo a più di 260km orari, con il pubblico all’arrivo

Organizzavano corse clandestine in auto sulla A19 Catania-Palermo nelle notti di venerdì e di sabato, con un vero e proprio pubblico e mettendo in pericolo la sicurezza di altri automobilisti: quattro ...

Terribile incidente nella mattinata di oggi, 30 luglio, in via Tiberina al km. 10.700, in località Castelnuovo di Porto. Intorno alle ore 5:40 un’auto e un mezzo pesante si sono violentemente scontrat ...Organizzavano corse clandestine in auto sulla A19 Catania-Palermo nelle notti di venerdì e di sabato, con un vero e proprio pubblico e mettendo in pericolo la sicurezza di altri automobilisti: quattro ...