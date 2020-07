Assalto al Postamat di Ceppaloni: esplode ordigno, danni ingenti (FOTO) (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCeppaloni (Bn) – E’ stata una notte da incubo per gli uffici postali della provincia di Benevento. Prima di prendere d’Assalto quello di Tocco Caudio (leggi qui), ignoti avevano fatto esplodere un ordigno anche nei pressi dello stabile di Ceppaloni prendendo di mira il locale Postamat. Identiche le modalità de raid, ma stando a un primo sopralluogo di carabinieri e vigili del fuoco non si registrano furti. I danni, come testimoniano le FOTO, sono invece ingenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

In quell'occasione l'obiettivo era stato il postamat dell'Ufficio postale di piazza Berlinguer. La tecnica era stata la stessa, e anche quella notte l'esplosione aveva buttato tutti giù dal letto.

In quell'occasione l'obiettivo era stato il postamat dell'Ufficio postale di piazza Berlinguer. La tecnica era stata la stessa, e anche quella notte l'esplosione aveva buttato tutti giù dal letto.