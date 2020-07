Andrea Vianello nuovo direttore di Rainews (Di giovedì 30 luglio 2020) Ieri è arrivato il via libera - all'unanimità - del Cda Rai alla nomina di Andrea Vianello alla direzione di Rainews. L'ex direttore di Rai3 e vice direttore di Rai1 prende il posto di Antonio Di Bella, che tornerà a ricoprire il ruolo di corrispondente dagli Stati Uniti, anche per seguire le prossime elezioni presidenziali. pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2020 08:29. Leggi su blogo

