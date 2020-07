Verano Brianza, furgone ribaltato sulla Valassina: un ferito e traffico in tilt (Di mercoledì 29 luglio 2020) Verano Brianza, Monza e Brianza,, 29 luglio 2020 - Ancora una volta un furgone si è ribaltato lungo la Valassina , in direzione Lecco, questa volta all'altezza dello svincolo per l'uscita di Verano . ... Leggi su ilgiorno

qn_giorno : Verano Brianza, furgone ribaltato sulla Valassina: un ferito e traffico in tilt #Monza #Lombardia - SonyRonconi : Verano Brianza, furgone ribaltato sulla Valassina: un ferito e traffico in tilt - LuceverdeMilano : ?? #incidente - SS36 Milano-Lecco code tra Seregno e Verano di Brianza > Lecco #luceverde #Lombardia - LuceverdeRadio : ??#incidente - SS36 Milano-Lecco code tra Seregno e Verano di Brianza > Lecco #luceverde #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Verano Brianza Verano Brianza, furgone ribaltato sulla Valassina: un ferito e traffico in tilt IL GIORNO Verano Brianza, furgone ribaltato sulla Valassina: un ferito e traffico in tilt

Verano Brianza (Monza e Brianza), 29 luglio 2020 - Ancora una volta un furgone si è ribaltato lungo la Valassina, in direzione Lecco, questa volta all’altezza dello svincolo per l’uscita di Verano.

Furgone ribaltato sulla Statale 36 a Verano Brianza, code verso nord

Un incidente sulla Statale 36 poco prima delle 15 di mercoledì ha causato code in direzione nord. Ferite non gravi per l’automobilista che si è ribaltato con un furgone all’altezza di Verano Brianza.

Verano Brianza (Monza e Brianza), 29 luglio 2020 - Ancora una volta un furgone si è ribaltato lungo la Valassina, in direzione Lecco, questa volta all’altezza dello svincolo per l’uscita di Verano.Un incidente sulla Statale 36 poco prima delle 15 di mercoledì ha causato code in direzione nord. Ferite non gravi per l’automobilista che si è ribaltato con un furgone all’altezza di Verano Brianza.