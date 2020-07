Uno zainetto-microcamera per scoprire come vede un insetto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Munire alcuni grossi coleotteri di una piccola telecamera allo scopo di indagare i misteri sulla visione degli insetti e, allo stesso tempo, spiare un po’ i loro comportamenti e il loro habitat: a pensarci è stato un team di ricercatori in informatica e ingegneria della University of Washington con sede a Seattle, che ha appena riportato i risultati del progetto su Science Robotics. Perché investire proprio su questo fronte? I sistemi per la visione di questi piccoli animali sono estremamente interessanti per gli scienziati, in ragione dei molti compromessi che la natura ha dovuto trovare tra sensibilità e consumo energetico, il tutto su piccolissima scala. Comprenderli potrebbe aiutarci a progettare sistemi artificiali sempre più sofisticati e miniaturizzati, in vista di piccolissimi robot che possano davvero muoversi in modo autonomo, e ... Leggi su wired

LDoc84 : @rinaldodinino @repubblica Ceeeerto. Danno un iphone nuovo di zecca a tutti, poi 50 euro nelle sacche di persona e… - merimee : All'elementari avevo uno zainetto a forma di panda, uguale al piccolino! - TheGattoRognoso : @LexieLexotan Partire per il mondo con solo uno zainetto e le tue sfere pokè. Pensavo scherzassi, e invece. - giuseppericci17 : @luciasegreta c'è uno zainetto di troppo ?? - _Calumsvoice_ : Oggi ho comprato una borsetta e uno zainetto super cute e domani vorrei prendermi i tacchi abbinati allo zainetto -

Ultime Notizie dalla rete : Uno zainetto Uno zainetto-microcamera per scoprire come vede un insetto Wired.it GoPro sempre al vostro fianco, grazie alla nuova linea di abbigliamento, zaini e accessori (foto)

Edoardo Carlo Ceretti 29/07/2020 ore 10:26 Saranno disponibili per l'acquisto dal 19 agosto sul sito ufficiale, con un bello sconto per gli abbonati GoPro PLUS. GoPro è da anni il punto di riferimento ...

Metro C: stazione Torre Gaia chiusa due ore, ecco il perché

Uno zaino abbandonato sulla banchina in direzione San Giovanni. A trovarlo una guardia giurata: è quanto accaduto poco prima delle 12 alla stazione Torre Gaia, che è rimasta chiusa per oltre due ore.

Edoardo Carlo Ceretti 29/07/2020 ore 10:26 Saranno disponibili per l'acquisto dal 19 agosto sul sito ufficiale, con un bello sconto per gli abbonati GoPro PLUS. GoPro è da anni il punto di riferimento ...Uno zaino abbandonato sulla banchina in direzione San Giovanni. A trovarlo una guardia giurata: è quanto accaduto poco prima delle 12 alla stazione Torre Gaia, che è rimasta chiusa per oltre due ore.