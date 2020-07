Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 12:10 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza effettuato perquisizioni presso la dama Spa l’azienda diretta dal cognato del governatore Lombardo Attilio Fontana e al centro del caso camici in Lombardia in cui risultano entrambi indagati a bloccare la donazione sarebbe stato l’ufficio legale di aria la centrale acquisti della Regione migranti l’organizzazione internazionale per le migrazioni afferma che 3 migranti sudanesi sono morti altri quattro sono rimasti feriti per colpi sparati della Guardia Costiera Libica a est di Tripoli poco dopo lo sbarco lo è neanche CR sollecita un’indagine urgente ieri altri 123 sbarchi a Lampedusa da dove oggi in 200 sarannoPorto Empedocle in Francia sgomberato Questa ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Latina: #sequestro #antimafia di beni, per un valore di oltre 4 milioni di euro, ad un imprenditore operante… - fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - fanpage : Brasile, 40.000 nuovi casi di Coronavirus e 921 morti - LemmeVincenzo : RT @fanpage: Conte alla Camera: “Ad alcuni sfugge che lo stato di emergenza è previsto dalla legge” - Calab_Magnifica : “Caporalato”: riscontrate irregolarità in due aziende a Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Azzolina: Obbligo mascherine in classe? Decideremo in agosto Fanpage.it La Crociata, l’Inquisizione e la fine dei Catari

Il primo sovrano europeo a scatenare una violenta repressione contro i catari, nel 1017, fu il re di Francia, Roberto II il Pio, perché li considerava responsabili di gravi fatti di violenza e di mass ...

Lombardia, in 24 ore 53 contagi da Coronavirus e un morto: 14 i nuovi ricoveri in ospedale

Dopo quattro giorni consecutivi nei quali non sono stati registrati decessi in Lombardia, nel bollettino sull'emergenza sanitaria diramato nella giornata di oggi martedì 28 luglio, viene data comunica ...

Il primo sovrano europeo a scatenare una violenta repressione contro i catari, nel 1017, fu il re di Francia, Roberto II il Pio, perché li considerava responsabili di gravi fatti di violenza e di mass ...Dopo quattro giorni consecutivi nei quali non sono stati registrati decessi in Lombardia, nel bollettino sull'emergenza sanitaria diramato nella giornata di oggi martedì 28 luglio, viene data comunica ...