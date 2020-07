TPI supporta la campagna #CAMBIAGESTO contro i mozziconi di sigarette (Di mercoledì 29 luglio 2020) TPI FEST! e #CAMBIAGESTO Dopo aver aderito all’iniziativa promossa dal Sindaco del comune di Sabaudia per un litorale #Plastic-free prosegue l’impegno di TPI a favore dell’ambiente. Quest’anno infatti, oltre alla distribuzione della borraccia plastic free, TPI FEST! aderisce alla campagna di sensibilizzazione #CAMBIAGESTO, promossa da Philip Morris Italia per stimolare una presa di coscienza della collettività rispetto a un problema troppo spesso sottovalutato, e cioè quello dell’inquinamento da mozziconi. La campagna #CAMBIAGESTO fa leva sul senso di responsabilità individuale, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente. In queste serate sarà possibile trovare, oltre ai materiali ... Leggi su tpi

