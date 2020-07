Tokyo 2020, Bach: “Giochi senza pubblico? Opzione che non vogliamo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Sono sempre ottimista, oggi in più c’è solo un sano realismo. Ma sono fiducioso: il movimento olimpico è compatto e andrà oltre questo ostacolo“. Queste le parole cariche di ottimismo del presidente del Cio, Thomas Bach, circa la possibilità di disputare le Olimpiadi di Tokyo nel 2021, senza ulteriori cambi di programma. Difficile però dire con esattezza quali siano le chance concrete di celebrare i Giochi, già rinviati di un anno: “Al momento non c’è una risposta, ma solo un impegno: il Cio e il comitato organizzatore sono concentrati a organizzare quest’Olimpiade ‘rinviata’. Non siamo in grado di prevedere la situazione tra un anno, ma ci stiamo preparando a fronteggiare numerosi scenari” precisa il numero uno del Comitato ... Leggi su sportface

