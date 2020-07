Temptation Island, la pesante accusa al programma: “C’è un copione” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il programma Temptation Island riceve la pesante accusa che tutto sia già stabilito a tavolino: “Faranno finta di tradirsi, poi c’è un copione da seguire” L’accusa è di quelle pesanti: a Temptation Island sarebbe tutto finto con finale già scritto. Tutto stabilito a tavolino. A dirlo è Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello Vip che con Antonella Elia ha condiviso la casa. E proprio della Elia che Zequila parla e in particolare del suo rapporto con Pietro delle Piane. Questi ha ammesso di aver ceduto alla tentazione di Beatrice e di aver tradito Antonella. Ma in un’intervista Zequila non le manda a dire e senza peli sulla lingua dice che ciò che si vede nel ... Leggi su bloglive

Bellacanzoneit : Anna e Andrea si sono lasciati dopo Temptation Island? > - Bellacanzoneit : Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati dopo Temptation Island? > - SpettacoloDaily : Se vi siete persi la puntata di #TemptationIsland di ieri sera, ecco cos'è successo ?? - LaMammaN1 : - APAudiovisivi : ASCOLTI TV – Prime Time: Canale 5 – Temptation Island 7 24%; Rai 1 - Sorelle 9.4%; Italia 1 - Chicago PD 6 6.1%.… -