Rimodulazioni Vodafone escluse nei primi 6 mesi delle offerte: basteranno ai clienti? (Di mercoledì 29 luglio 2020) La questione Rimodulazioni Vodafone è molto calda in questa estate. Non che l'operatore rosso abbia messo in campo nuovi rincari in questi giorni ma piuttosto ha siglato una sorta di impegno con l'AGCOM relativo proprio alle modifiche unilaterali del contratto. Questo impedirebbe al vettore di aumentare il costo di una qualsiasi offerta dati o voce ai propri clienti nei primi 6 mesi di sottoscrizione di un nuovo contratto. Un risultato in realtà dato per scontato da molti e che dunque, a ragione, non può essere considerato un vero passo in avanti. Le vicende relative alle ultime Rimodulazioni Vodafone sono ben riportate dal sito di settore Mondomobileweb.it. L'operatore era protagonista di un procedimento sanzionatorio dell'Autorità dallo ... Leggi su optimagazine

