Reggiana, Spanò si ritira a 26 anni: “Ho ottenuto una borsa di studio” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il capitano della Reggiana, Alessandro Spanò, si ritira a 26 anni, una settimana dopo aver festeggiato la promozione in Serie B Incredibile a Reggio Emilia. A distanza di una settimana dalla promozione in Serie B con la Reggiana, il capitano Alessandro Spanò annuncia il ritiro a 26 anni. E’ stato il club granata ad annunciare il suo ritiro su Twitter: “Come nella favole, è il sogno a dare forma al cammino dell’eroe. E tu sei il nostro. Dopo sei stagioni in granata e la promozione in Serie B appena conquistata, Alessandro Spanò è pronto a iniziare un nuovo percorso lontano dai campi di calcio. Il sorriso e l’energia della tua Reggio Emilia ti accompagnano anche in questo viaggio. Grazie e buona fortuna, Capitano”. In conferenza stampa, ... Leggi su zon

SkySport : Reggiana, Spanò lascia il calcio a 26 anni: ha scelto una borsa di studio a Shanghai - LegaProOfficial : Alessandro Spanò, capitano della #Reggiana promossa in @Lega_B e neolaureato, lascia il calcio a 26 anni per proseg… - Sport_Mediaset : #Reggiana in #SerieB, capitan #Spanò si ritira a 26 anni: 'Ora voglio studiare'. La bandiera granata ha sorpreso tu… - LaStampaTV : VIDEO | Il capitano della Reggiana, Spanò, dice addio al calcio per lo studio: 'Ho vinto una borsa di studio per un… - andremaggio : Spanò, il capitano della Reggiana lascia il calcio a 26 anni dopo la promozione in B: 'Voglio studiare' -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana Spanò