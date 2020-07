Plastic Free compie un anno: la missione continua. L’associazione cresce da Nord a Sud: raccolti 50mila kg di plastica. Ecco perché gli eroi di oggi non hanno il mantello ma la maglietta azzurra dell’organizzazione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono determinati e instancabili, ma soprattutto nutrono un amore sconfinato per il Pianeta. Sono gli eroi di Plastic Free, l’associazione di volontari attiva nella lotta contro la Plastica che da un anno libera l’Italia da questa materia estremamente inquinante. Sì perché, nel suo primo compleanno l’Associazione, fondata il 29 luglio del 2019, ha raccolto grazie ai suoi affiliati con la maglietta blu, oltre 50.000 chilogrammi di Plastica. Solo un mese fa la Plastica raccolta era pari a 4.500 kg, ma le ultime campagne hanno ottenuto un successo davvero sorprendente con oltre 100 referenti in tutt’Italia attivi da Nord a Sud. Un successo senza precedenti grazie ad ... Leggi su lanotiziagiornale

Napolitanteam : Plastic Free compie 1 anno e festeggia con i suoi 100 referenti e oltre 50.000 kg di plastica rimossi dall'ambiente… - zazoomblog : Voglio un Pianeta Così: dal nonno ‘plastic-free’ a Bianca Balti storie di amore per la natura nella nuova campagna… - Epesses59Tigre : RT @fattoquotidiano: Voglio un Pianeta Così: dal nonno ‘plastic-free’ a Bianca Balti, storie di amore per la natura nella nuova campagna de… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Voglio un Pianeta Così: dal nonno ‘plastic-free’ a Bianca Balti, storie di amore per la natura nella nuova campagna de… - clikservernet : Voglio un Pianeta Così: dal nonno ‘plastic-free’ a Bianca Balti, storie di amore per la natura nella nuova campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Plastic Free "Plastic Free": prima giornata ecologica nel Fucino Info Media News Voglio un Pianeta Così: dal nonno ‘plastic-free’ a Bianca Balti, storie di amore per la natura nella nuova campagna del Parlamento europeo

Dovevano esserci anche i suoi amici a manifestare per l’ambiente, e invece Potito Ruggiero, 12 anni, si è trovato da solo nella piazza di Stornarella, un piccolo paese nel Foggiano. “Ci sono rimasto m ...

Nuova location per il pesce plastic free Spigolo

SANTA MARINELLA – “Nuova location per il nostro pesce plastic free Spigolo”. Ad annunciarlo sono i volontari dell’associazione Natureducation 2019. “Dopo la copertura temporanea del nostro Spigolo da ...

Dovevano esserci anche i suoi amici a manifestare per l’ambiente, e invece Potito Ruggiero, 12 anni, si è trovato da solo nella piazza di Stornarella, un piccolo paese nel Foggiano. “Ci sono rimasto m ...SANTA MARINELLA – “Nuova location per il nostro pesce plastic free Spigolo”. Ad annunciarlo sono i volontari dell’associazione Natureducation 2019. “Dopo la copertura temporanea del nostro Spigolo da ...