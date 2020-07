Paper Mario: The Origami King - recensione (Di mercoledì 29 luglio 2020) In un periodo come quello attuale, tra nuovi titoli Tripla A e nuove scoperte, non è certo semplice riportare alla luce vecchie glorie del passato e giochi che hanno segnato un'era. Ma Nintendo ha voluto sfidare la sorte e proporre sia ai nuovi che ai vecchi fan un titolo che tanto era stato amato, specialmente nella sua primissima forma. Stiamo parlando di Paper Mario: The Origami King, il nuovo capitolo della saga approdato finalmente su Nintendo Switch. Il suo ultimo predecessore risale nientedimeno che al 2016, motivo per cui il team di sviluppo ha voluto dare una sferzata d'aria fresca al brand. Il Regno dei Funghi si presenta splendido come lo ricordavamo, caratterizzato da tutti gli abitanti iconici che tanto abbiamo amato negli anni. Tuttavia, come suggerisce il nome, qualcosa lo rende diverso dal solito: ... Leggi su eurogamer

riyuuka : STREAM ON: SoloQ e Paper Mario! ?? - Eurogamer_it : Il Regno dei Funghi diventa di carta nella nostra recensione di Paper Mario: The Origami King. - ViirTuOzZz : Paper Mario : The Origami King. #Ep 9 : Le Temple de la Terre !! [FR] - DesignerFlex : @thatsmytrunks @antdude92 @NintendoAmerica Paper Mario or Paper Pinocchio dressed as Mario? - Gianf_anco : Paper Mario & Luigi #PaperMario #PaperMarioTheOrigamiKing #NintendoSwitch -