Pagelle Torino-Roma 2-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Roma, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Partita godibile con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie a Berenguer ma in pochi minuti, Dzeko prima e Smalling poi, ribaltano il risultato. Nel secondo tempo Diawara sul dischetto è glaciale ma Singo, con la complicità di Pau Lopez, riapre i giochi. Alla fine sono tre punti fondamentali per i ragazzi di Fonseca che blindano matematicamente il quinto posto e la qualificazione diretta alla prossima Europa League. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Torino (3-4-2-1): Ujkani 6; Lyanco 4 (1’ st Djidji 5), Nkoulou 6, Bremer 7; Singo 7 (43’ st Adopo ... Leggi su sportface

forzaroma : #TorinoRoma 2-3 LE PAGELLE: #Spinazzola tira e vola. #Dzeko, c’era una Volk… #ASRoma - corgiallorosso : #TorinoRoma 2-3, le pagelle di #CGR: Edin trascinatore, Smalling leader dominante, Pau un altro errore… - sportface2016 : #TorinoRoma, le PAGELLE: #Dzeko regala l'#EuropaLeague ai giallorossi - CalcioWeb : #TorinoRoma 2-3, le pagelle di CalcioWeb: #Dzeko inarrestabile [FOTO] - - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: Cagliari-Juventus 2-0, Torino-Roma 2-3: terzo tempo tra mercato e pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino Pagelle Torino-Roma Il Messaggero Sampdoria-Milan 1-4: è nel segno di Ibra la corsa al quinto posto

Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla fest ...

Pagelle Torino-Roma 2-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Roma, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Partita godibile con i padroni di casa che ...

Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, vengono dalla fest ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Torino-Roma, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Partita godibile con i padroni di casa che ...