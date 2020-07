Migranti, altri sbarchi e fughe in Sicilia. Musumeci: "Hot spot focolai. È delitto di Stato" (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - In attesa dell'esercito, 'truppe' di Migranti continuano a bucare le trincee fragili dei centri di accoglienza Siciliani. Questa volta l'ennesima fuga di massa ha travolto i controlli della struttura di Siculiana, in provincia di Agrigento. Trenta, c'È chi dice quaranta, coloro che si sono dileguati, impegnando le forze dell'ordine nelle ricerche. Il sindaco Leonardo Lauricella, che ha scritto una lettera al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, scandisce le parole: "Questo episodio ancora una volta ha allarmato la popolazione creando scene di panico che si sono tramutate in decine di segnalazioni e richieste di intervento. Restano inadeguate le azioni di controllo sul territorio". Nessuna tregua a Lampedusa, teatro di una quindicina di sbarchi di notte e di ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Migranti altri Migranti, altri sbarchi in Sicilia. Salvini: "Governo di complici" AGI - Agenzia Italia Migranti, Cirio scrive a Lamorgese: basta altri invii

Torino, 29 lug. (askanews) - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scritto al ministro dell'Interno, Luciana Lamorges,e per chiedere di "non procedere ad ulteriori invii" di migranti ...

altri 18 casi in Sicilia: sei sono migranti

