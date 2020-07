Meteo TORINO: GRAN CALDO tra venerdì e sabato, poi rinfresca con TEMPORALI (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Meteo su TORINO sarà all'insegna del bel tempo sino a sabato, con temperature in aumento verso valori molto elevati. Da domenica entrerà in azione il break, con maggiore instabilità e calo termico. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 22°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 2 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Venerdì 31: sereno. Temperatura da 23°C a 36°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 2 Km/h, raffiche 14 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. sabato 1 agosto: sereno. Temperatura da 22°C a 37°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 2 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa ... Leggi su meteogiornale

