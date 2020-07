Messi sul Duomo di Milano: trovata pubblicitaria o c’è un fondo di verità? (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’immagine di Lionel Messi sul Duomo di Milano ha mandato in visibilio tutti i tifosi dell’Inter: solo una trovata pubblicitaria? Il futuro di Lionel Messi continua a far sognare i tifosi dell’Inter. Qualche giorno fa la notizia del trasferimento della residenza di papà Jorge a due passi dalla sede nerazzurra è servita ad accendere le speranze dei tifosi, ieri ci ha pensato addirittura PPTV, il canale televisivo di proprietà di Suning, a rincarare la dose. Marotta e Conte nel pre e post partita di Inter-Napoli hanno fatto i pompieri sull’affare, definendolo utopistico. Ma quindi è solo una trovata pubblicitaria o c’è un fondo di verità? È la domanda che si ... Leggi su calcionews24

MarcoBarzaghi : Su Tonali dovrebbero averci preso.. ora proiettano #Messi sul Duomo .. - DiMarzio : Le parole di Antonio #Conte sul sogno #Messi nel post partita di #InterNapoli - M5S_Europa : All'#Italia viene assegnato il 28% delle risorse del #NextGenerationEU: è la dimostrazione che senza il nostro Paes… - AndreArmageddon : RT @Vitomasel: Sono tre mesi che mettono sui loro giornaletti foto di Lautaro con la maglia del Barcellona. Ha fatto bene Suning a sbatterg… - F1Carcarla : Prima pagina della Gazzetta: Messi sul Duomo e Ronaldo sullo yacht Informazione di qualità -

