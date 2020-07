La storia di Mohamed Mashaly, il “dottore dei poveri” morto a 76 anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quella di Mohamed Mashaly è una di quelle storie che, ad una prima lettura, sembra veicolare una vera e propria fake news. Stiamo parlando, infatti, di un personaggio che sui social è stato ribattezzato "dottore dei poveri", per la sua propensione a non chiedere denaro ai pazienti con difficoltà economiche. Le sue frasi celebri in queste ore stanno facendo il giro del web e consultando media locali sembrano avere riscontro. Proviamo dunque ad inquadrare meglio un personaggio che se ne è andato all'età di 76 anni. In particolare, tra i dogmi di Mohamed Mashaly troviamo questo concetto molto chiaro: "Ho promesso a Dio che non avrei preso un centesimo da una persona povera e che sarei rimasto nella mia clinica per aiutare i poveri". Si tratta effettivamente di sue ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : storia Mohamed Egitto. Addio al medico dei poveri Mohamed Mashally Farodiroma Il “metodo Montella” e i quaranta arresti-fotocopia dei carabinieri della caserma Levante di Piacenza

Giuliano Foschini su Repubblica oggi racconta una storia molto curiosa che riguarda quaranta arresti in fotocopia effettuati dai carabinieri della caserma Levante di Piacenza, tutti in flagranza di re ...

Il racconto dell’inferno. “Io preso a calci in pancia sulle ferite dell’operazione”

La denuncia di un detenuto: «Una guardia mi disse che dovevo morire. Ho risposto e sono arrivate le botte. Dopo la denuncia un altro pestaggio» L’italiano è approssimativo. I fatti no. E i calci dati ...

Giuliano Foschini su Repubblica oggi racconta una storia molto curiosa che riguarda quaranta arresti in fotocopia effettuati dai carabinieri della caserma Levante di Piacenza, tutti in flagranza di re ...La denuncia di un detenuto: «Una guardia mi disse che dovevo morire. Ho risposto e sono arrivate le botte. Dopo la denuncia un altro pestaggio» L’italiano è approssimativo. I fatti no. E i calci dati ...