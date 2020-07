Hellas Verona-Spal, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Hellas Verona e Spal scenderanno in campo alle 19,30 al Bentegodi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali: Verona (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric Spal (4-3-3): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares; Valoti, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Petagna, Tunjov. All: Semplici Foto: Juric Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

