Foggia: “Remy? In corso altri controlli, puntiamo ancora su di lui. Gervinho? Cerchiamo giocatori funzionali” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito del mercato. Ecco le sue parole: “Glik metterà tanto in campo perché è un giocatore che ha fatto un percorso in crescendo nella sua carriera e ci darà l’esperienza necessaria per la A. Un leader, non si diventa capitano se non hai qualcosa in più. Sarà un valore aggiunto in un gruppo che è già un valore aggiunto. Remy? puntiamo ancora su di lui. E’ il primo giocatore preso quest’anno. Ad oggi sappiamo che i protocolli in Italia sono differenti dalle altre nazioni e stiamo facendo altri test. E’ un giocatore che porta esperienza e personalità. Gervinho? Come detto prima Cerchiamo ... Leggi su alfredopedulla

