Fiorentina-Bologna, Iachini: “Sento spesso Commisso, ottimo rapporto con lui” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Chiesa un ragazzo molto disponibile. Sono molto contento di lui”. Lo ha detto a Sky il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, al termine del match vinto dai viola per 4-0 al “Franchi” contro il Bologna. “Quando hai raggiunto gli obiettivi prefissati non è mai facile. Quando sono arrivato ci siamo compattati e abbiamo fatto un bel percorso insieme. I ragazzi sono stati fantastici. Futuro? Sono domande da fare al presidente Commisso. Lo sento, mi chiama spesso. Lui è contento del lavoro che abbiamo fatto. Ho un ottimo rapporto con società e tifosi, quello che succederà nei prossimi giorni lo decideremo con la dirigenza”. Leggi su sportface

