Daydreamer, anticipazioni: CAN e SANEM, nuovo bacio in arrivo! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Niente da fare: Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) non riusciranno proprio a restare amici nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno; dopo una breve separazione, i due non potranno frenare la reciproca attrazione che sentono e si rimetteranno insieme.Leggi anche: COME SORELLE, anticipazioni quinta puntata di mercoledì 5 agostoMa come avverrà la riconciliazione? Scopriamolo insieme… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can lascia SANEM! Com’è già noto, Can deciderà di interrompere il suo “fidanzamento” con SANEM quando scoprirà che lei, seppur inconsapevolmente, ha aiutato il fratello Emre (Birand Tunca) a portare avanti dei piani studiati con Aylin (Sevcan Yasar) per ... Leggi su tvsoap

