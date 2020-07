Darfo: Spesa in Cascina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ogni prima domenica del mese, in Piazza Aldo Moro a Darfo è in programma 'Spesa in Cascina', mercato con la vendita di prodotti agricoli della Valcamonica. Attendere un istante: stiamo caricando la ... Leggi su bresciatoday

Ultime Notizie dalla rete : Darfo Spesa Servizi e lavori a passo di corsa Brescia Oggi Darfo: Spesa in Cascina

Ogni prima domenica del mese, in Piazza Aldo Moro a Darfo è in programma "Spesa in cascina", mercato con la vendita di prodotti agricoli della Valcamonica.

Ogni prima domenica del mese, in Piazza Aldo Moro a Darfo è in programma "Spesa in cascina", mercato con la vendita di prodotti agricoli della Valcamonica.